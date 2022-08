Conforme Quirico, Moscou pode reagir às consequências de uma eventual invasão das forças ucranianas da península de “Sevastopol, Malakhov Kurgan e Lev Tolstói” de forma mais severa do que ao confronto em Donbass.

“Se Zelensky realmente, como ele mesmo declarou em um dos seus últimos discursos à nação, decidiu começar o ‘retorno dos territórios’ pela Crimeia, estes seis meses se tornarão apenas uma etapa provisória antes do inferno”, afirma o autor da publicação.

Domenico Quirico salientou que o líder ucraniano não é capaz de dar um passo tão desesperado sem a aprovação do Ocidente , o que muito provavelmente fará com que os EUA e a Europa se envolvam em um confronto direto .

“A tentativa de retomar a Crimeia, uma manobra que não pode se realizar sem a ‘luz verde’ por parte dos Estados Unidos, significa que a ideia dominante será a luta até ao fim, total, sem restrições de meios; e a liquidação do pouco que resta da possiblidade de chegar a um acordo e regular os interesses, do único rumo que leva pelo menos ao cessar-fogo”, concluiu o colunista.

Como sublinhou o vice-chefe do governo da Crimeia, Georgy Muradov, a ideia de tirar a península da Rússia está levando firmemente o Estado ucraniano para o colapso. Nesse contexto, um deputado do parlamento da Crimeia, Yuri Gempel, defendeu, por sua vez, que a península está fora do alcance dos nacionalistas ucranianos, já que está devidamente fortificada.