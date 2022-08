Britânicos lutando para pagar contas de energia – Bloomberg – CMIO

As famílias britânicas já devem um recorde de £ 1,3 bilhão (US $ 1,5 bilhão) a seus fornecedores de energia antes do inverno, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando o serviço de comparação de preços Uswitch.

Os dados mostraram que, a partir de julho, as dívidas de energia eram mais que o dobro do nível de setembro. Cerca de 6,5 milhões de famílias devem uma média de £ 206 (US$ 252) aos provedores, de acordo com o serviço.

O relatório explicou que a cada ano desde 2018, quando um teto de preço no Reino Unido foi introduzido, as dívidas das famílias caíram gradualmente durante o verão. No entanto, este ano a dívida aumentou 10% entre abril e julho, como resultado do aumento dos preços do gás e da energia.

“A dívida de energia atingiu um recorde histórico no pior momento possível, transformando o aumento dos preços da energia neste inverno em uma situação profundamente precária para muitas famílias”, disse. Justina Miltienyte, chefe de política do Uswitch.com, disse à Bloomberg. “A crise do custo de vida já está apertando drasticamente os orçamentos, mesmo durante os meses de verão, à medida que as famílias lutam com contas crescentes em todas as áreas.” ela adicionou.

No início deste ano, os fornecedores de energia alertaram sobre o grande número de clientes que estão atrasados ​​em suas contas. A situação piorou desde então, já que os preços do gás no atacado mais que dobraram no país, preparando o cenário para que milhões de pessoas tenham dificuldades para pagar as contas neste inverno.

