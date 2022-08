Suíça alerta para possível escassez de energia no inverno — CMIO

Autoridades suíças podem impor restrições ao consumo de energia no próximo inverno, disse Thomas Grunwald, porta-voz do Departamento Federal de Assuntos Econômicos, Educação e Pesquisa da Suíça (EAER), à RIA Novosti na terça-feira.

“Em geral, o Escritório de Abastecimento Econômico do país, bem como o Escritório Federal para a Proteção da População, classificam a escassez de energia … entre os riscos mais graves para a Suíça”, disse ele, acrescentando que todas as instituições e empresas estariam sujeitas a uma cota se houvesse falta de energia.

Seus comentários ecoam os feitos no domingo por Werner Luginbuhl, chefe do regulador de eletricidade da Suíça ElCom, que em sua entrevista ao jornal suíço NZZ am Sonntag reclamou que a eletricidade estava sendo usada “totalmente sem pensar” e instou os cidadãos a estocar velas e lenha devido a possíveis quedas de energia no país no próximo inverno.

“O uso de dispositivos elétricos em particular pode ser restrito ou proibido”, ele disse, observando que se os moradores “se estivéssemos um pouco mais conscientes de que a eletricidade nem sempre será uma coisa natural, poderíamos conseguir muito.” Disse ainda que as restrições temporárias ao consumo de energia, sobretudo no que diz respeito aos grandes consumidores, estão a ser consideradas pelas autoridades como forma de preservar o fornecimento de energia.

