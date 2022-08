Cinco empresas chinesas, que juntas valem US$ 318 bi, anunciam sua retirada da bolsa de Nova York

Nesta sexta-feira (12), cinco das maiores empresas estatais da China anunciaram planos de sair das bolsas de Nova York nos EUA. Juntas, as empresas têm US$ 318,5 bilhões (1,63 trilhões) em valor de mercado.

A China Life Insurance Co., PetroChina Co., China Petroleum, Chemical Corp., Aluminum Corp. e a Sinopec Shanghai Petrochemical Co . disseram em declarações separadas que solicitariam a deslistagem de suas American Depository Shares da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE), segundo a Bloomberg.

“Essas empresas cumpriram rigorosamente as regras e os requisitos regulatórios do mercado de capitais dos EUA desde sua listagem no país e fizeram a opção de deslistagem por suas próprias considerações comerciais”, afirmou a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC) citada pela mídia.

As estatais têm ações listadas nos EUA há muitos anos, no caso da Sinopec, desde 1993. Já as demais começaram a negociar seus papéis nas bolsas americanas no início dos anos 2000, entretanto, Pequim e Washington estão em negociações para resolver uma longa disputa de auditoria que pode resultar na expulsão de empresas chinesas das bolsas norte-americanas se não cumprirem as regras de auditoria estadunidenses.