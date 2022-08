Vendas de smartphones chineses aumentam na Rússia – mídia — CMIO

Sua participação de mercado tem aumentado constantemente desde que a Apple e a Samsung interromperam as vendas, relata o Kommersant

As marcas chinesas agora representam a maior parte do mercado de smartphones da Rússia, tendo expulsado as mais vendidas do mundo, Apple e Samsung, informou o jornal Kommersant nesta quinta-feira, citando dados do setor.

O relatório destacou que a Xiaomi registrou o maior aumento entre seus pares chineses, vendendo mais smartphones na Rússia no mês passado, com sua participação, juntamente com a submarca Poco, atingindo 42%. A Realme, com sede em Shenzhen, uma marca de smartphones com Android, detinha 17% do mercado de smartphones da Rússia em vendas em julho, em comparação com 13,4% um mês antes.

Os dados mostraram que as vendas das marcas americanas e coreanas na Rússia vêm caindo desde a introdução das sanções ocidentais. Antes líder de mercado, a Samsung detinha apenas 8,5% do mercado em vendas em julho, e a Apple, 7%. Os volumes de fornecimento de telefones da Apple e Samsung diminuíram quase 90% desde o início do ano, mostram os dados. Antes disso, as duas empresas representavam quase metade do mercado de smartphones da Rússia, medido por vendas, volume de remessas e receita.

Os varejistas atribuem a situação à falta de abastecimento oficial e às escassas importações paralelas. A participação combinada da Apple e da Samsung nas vendas pode cair para 10% até o final do ano se as importações paralelas não ganharem força, prevêem os distribuidores.

