“Um treinamento adequado de tropas leva muito mais tempo do que os infelizes recrutas da Ucrânia estão recebendo antes de serem jogados no moedor de carne. Demora-se um pouco mais para matar mesmo as tropas bem treinadas quando as capacidades dos dois lados estão tão distantes quanto agora em Donbass, então o gesto agressivo do [premiê canadense Justin] Trudeau não mudará nada no terreno”, disse ex-parlamentar europeu.