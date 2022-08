Os Estados Unidos não registram mudanças no fundo de radiação ao redor da central nuclear de Zaporozhye

Desde o início da operação especial, as tropas ucranianas tentaram várias vezes atacar o território da usina nuclear. O bombardeio tornou-se mais frequente desde 5 de agosto. Na noite de 7 de agosto, as tropas ucranianas lançaram um ataque do Uragan MLRS no ZNPP, fragmentos e um motor de foguete caíram a cerca de 400 metros da unidade de energia operacional da estação, informaram as autoridades da Energodar. Duas unidades de energia não estão operando em plena capacidade após o bombardeio. O chefe da AIEA, Rafael Grossi, expressou preocupação com o bombardeio do ZNPP. Segundo o Ministério da Defesa da Federação Russa, em 7 de agosto, a artilharia da Ucrânia disparou novamente contra a usina nuclear de Zaporozhye – a linha de alta tensão foi danificada, o pessoal teve que reduzir a potência de duas unidades de energia.