Produção de petróleo da Rússia pode cair – IEA – CMIO

Proibição de importação da UE pode resultar em queda de 20% na produção, diz Agência Internacional de Energia

A produção de petróleo na Rússia pode cair cerca de 20% até o início do próximo ano, com a entrada em vigor da proibição de importação de petróleo do país imposta pela UE, segundo a Agência Internacional de Energia.

Os estados membros da UE devem parar de comprar petróleo bruto da Rússia a partir de 5 de dezembro, enquanto a proibição do bloco aos embarques de produtos petrolíferos russos entra em vigor a partir de 5 de fevereiro. vai acelerar o processo.

De acordo com estimativas da AIE, cerca de um milhão de barris por dia de produtos petrolíferos russos e cerca de 1,3 milhão de barris por dia de petróleo bruto terão que ser redirecionados para outros mercados devido ao embargo planejado da UE.

Até agora, a Rússia conseguiu redirecionar com sucesso seus fluxos de petróleo para a Ásia longe da UE, historicamente seu maior cliente de energia, com a produção de petróleo aumentando constantemente nos últimos meses e atingindo quase 10,8 milhões de barris por dia em julho.

Os dados compilados pela agência mostram que em junho a China importou 2,1 milhões de barris de petróleo russo por dia, tendo ultrapassado a UE como o principal mercado para o petróleo bruto marítimo da Rússia. Enquanto isso, os países da UE compraram cerca de 1,8 milhão de barris por dia.

“Os números de julho por enquanto são idênticos para as duas regiões, mas é provável que os volumes com destino à China ganhem mais à medida que as viagens de destino “desconhecido” forem concluídas”. disse a AIE.

