A imagem alegre de Kiev “certamente não era apropriada”, diz a ministra do Interior Nancy Faeser

A ministra do Interior da Alemanha, Nancy Faeser, expressou remorso depois de posar para uma foto otimista com uma taça de champanhe na mão durante uma viagem à Ucrânia no final de julho.

“Me arrependo da foto” Faeser disse na terça-feira depois de ser questionado sobre isso durante um evento ao vivo com a rede de notícias RND em Potsdam. Era “certamente não é apropriado”, ela adicionou.

A ministra do Interior foi criticada por comentaristas e pela oposição depois que a imagem dela, junto com o ministro do Trabalho da Alemanha Hubertus Heil e a embaixadora na Ucrânia Anka Feldhusen, bebendo com o prefeito de Kiev e lenda do boxe Vitaly Klitschko em uma varanda aberta, apareceu online.

Os críticos apontaram que a Ucrânia, que agora está em conflito com a Rússia, não era um local de férias ou um lugar para postar fotos sorridentes. O secretário-geral da CDU (União Democrática Cristã), Mario Czaja, insistiu que a foto com taças de champanhe “falou volumes” sobre os membros do Partido Social Democrata (SPD) na coalizão governista do chanceler Olaf Scholz.

Im Rahmen ihres Besuchs in die 🇺🇦 trafen sich Innenministerin Nancy Faeser und Arbeitsminister Hubertus Heil mit dem Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt,Witali KlitschKo „Auf was trinkt man denn in einem Kriegsgebiet?Auf die Solidarität?“🤦‍♀️#RusslandUkraineKonfliktpic.twitter.com/9KBJkiD1uo — Mina🤍💙❤️ (@Mina678071311) 26 de julho de 2022

No entanto, Faeser insistiu que a imagem controversa mostra que a vida cotidiana está retornando a Kiev. “As pessoas vão às compras. Flores foram plantadas em espaços públicos novamente. As pessoas vão a bares, sentam-se em cafés, fazem o seu trabalho”, explicou o ministro.

As forças russas se retiraram das áreas ao redor da capital ucraniana no final de março e início de abril, "um gesto de boa vontade" após o lançamento das conversações de paz com a liderança ucraniana em Istambul. No entanto, as negociações pararam desde então, com Moscou acusando Kiev de retroceder no progresso alcançado na Turquia.













Desde a retirada russa, os combates têm se concentrado principalmente na região de Donbass, no sudeste da Ucrânia, a centenas de quilômetros da capital. No entanto, a Rússia também realizou vários ataques de alta precisão contra alvos militares em Kiev durante este período.

O ministro do Interior também explicou as circunstâncias em que a foto foi tirada. “À noite fomos convidados pelo embaixador e pelo prefeito de Kiev, Vitaly Klitschko, e no final escolhemos a mesma bebida que ele”. explicou Faeser.

“Eu não faria isso de novo. Porque isso expressa algo inapropriado quando você vem de outro país”, disse. ela adicionou.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.