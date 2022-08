Combatente dinamarquês teme deportação da Ucrânia — CMIO

O “voluntário viking” de 32 anos afirma que pode ser mandado para casa e pode enfrentar pena de prisão depois que Kiev rejeitou seu visto

Nacional dinamarquês Karl “Tempestade” Balderson pode ser deportado da Ucrânia e, em seguida, enfrentar uma pena de prisão depois que as autoridades de Kiev rejeitaram seu visto, afirmou o combatente em suas redes sociais na segunda-feira.

Balderson viajou para a Ucrânia no início de março, logo após a Rússia lançar sua operação militar especial, para se juntar à Legião Internacional de Kiev. O blogueiro de 32 anos afirma ter participado de batalhas perto de Bucha e Irpen e foi visto ao lado do Wiking Team, que consiste principalmente de cidadãos nórdicos lutando na Ucrânia.

Apelidado de “voluntário viking”, Storm ganhou alguns seguidores nas mídias sociais e muitos de seus fãs começaram a doar para o cidadão dinamarquês, que agora diz que quer permanecer na Ucrânia e se tornar um cidadão ucraniano e aparentemente até abriu um salão de tatuagem em Kiev.

No entanto, em um post no Facebook explicando sua situação, Balderson afirmou que foi contatado pelo centro de imigração ucraniano, que disse ter rejeitado seu visto porque não havia recebido nenhuma documentação referente ao seu serviço nas Forças Armadas ucranianas e ordenou que ele deixasse o país. país.

Balderson insiste que serviu em três unidades militares diferentes dentro da Legião Internacional e expressou sua frustração por terem “não consigo descobrir como enviar os documentos necessários.”

“Se eu for para casa sem documentos militares, posso pegar até 10 anos de prisão” disse Balderson, que tem um mandado de prisão por destruição de propriedade na Dinamarca que, segundo ele, seria dispensado se ele apresentasse documentos do exército.

Seus fãs agora iniciaram uma campanha de mídia social para chamar a atenção das autoridades ucranianas para o assunto e até agora parece ter chamado a atenção de David Braun, líder parlamentar do partido Servo do Povo do presidente ucraniano Vladimir Zelensky.

Balderson é um dos milhares de combatentes estrangeiros que responderam a um chamado de Zelensky e se reuniram na Ucrânia desde o lançamento da operação militar russa em 24 de fevereiro. Moscou estimou que quase 7.000 do que descreve como “mercenários” chegaram à Ucrânia desde o início do conflito.

No entanto, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia, o número de combatentes estrangeiros tem diminuído constantemente, devido aos ataques russos às bases da Legião Estrangeira ou aos combatentes que deixaram o país voluntariamente. O último relatório do ministério sugere que atualmente existem 2.190 combatentes e especialistas estrangeiros na Ucrânia.