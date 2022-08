G7 emite demanda nuclear para Moscou — CMIO

Os ministros das Relações Exteriores que representam o grupo pediram à Rússia que devolva uma planta-chave à Ucrânia

A Rússia deve ceder a usina nuclear de Zaporozhye, que apreendeu no início de março, de volta às autoridades em Kiev, declarou o Grupo dos Sete (G7).

“Exigimos que a Rússia devolva imediatamente o controle total ao seu legítimo proprietário soberano, a Ucrânia, da usina nuclear de Zaporizhzhia,”, diz um comunicado divulgado na quarta-feira, escrito pelos ministros das Relações Exteriores do Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido e EUA.

Segundo os diplomatas, a mudança é necessária para garantir o “operações seguras e protegidas.” Além disso, o G7 mais uma vez pediu à Rússia que “retirar as suas tropas das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia e respeitar o território e a soberania da Ucrânia.”

A declaração veio apenas um dia depois que Moscou convocou uma sessão de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir “provocações ucranianas” – uma referência a uma série de ataques de artilharia que a usina sofreu nos últimos dias. A previsão é que a reunião ocorra na quinta-feira.













A Rússia acusou a Ucrânia de realizar uma série de ataques de drones e artilharia no local nuclear. Na segunda-feira, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, acusou Kiev de manter toda a Europa refém, dizendo que seus funcionários do governo “aparentemente não hesitará em queimá-lo por causa de seus ídolos nazistas.”

Kiev, por sua vez, nega veementemente as acusações, dizendo que foram as tropas russas que bombardearam a instalação para incriminar as forças ucranianas. Além disso, o Conselho de Segurança Nacional do país afirma que Moscou está usando o terreno da fábrica como base militar, com hardware, munição e pessoal supostamente estacionado lá.

No sábado, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Mariano Grossi, expressou preocupação com os ataques de artilharia, alertando para o “risco muito real de um desastre nuclear que poderia ameaçar a saúde pública e o meio ambiente na Ucrânia e além.”

Há algum tempo o funcionário pretende visitar a usina pessoalmente como parte de uma equipe de inspeção. No entanto, esses planos até agora não se concretizaram devido a preocupações de segurança.

De acordo com o órgão de vigilância, a usina de Zaporozhye é a maior da Europa e armazena dezenas de toneladas de urânio e plutônio enriquecidos em seus núcleos de reatores e armazenamento de combustível usado.

No início de março, logo após o início da ofensiva de Moscou, as forças russas tomaram a instalação e a controlam desde então.

Apesar de a usina nuclear ter sido tomada por tropas russas, ela ainda está sendo operada e mantida por equipes ucranianas.