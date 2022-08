Maior incêndio florestal francês pode ser ‘ato de incêndio criminoso’ – CMIO

Um incêndio florestal no sul de Gironde, anteriormente considerado contido, explodiu nos últimos dois dias. As chamas, descritas pela mídia local como “fora de controle,” devastaram mais de 6.200 hectares de floresta perto de Hostens e forçaram o fechamento temporário de uma parte da A63, a rodovia que liga Bordeaux a Bayonne.













O fogo está ameaçando as cidades de Saint-Magne e Landiras, mas também se espalhando para a prefeitura vizinha de Landes. A cidade evacuada mais recentemente foi Beliet, com cerca de 2.500 habitantes. Nenhuma vítima foi relatada até agora, no entanto.

Darmanin disse que mais de 1.000 bombeiros, nove aviões e dois helicópteros já estavam envolvidos no combate ao incêndio e pediu aos empregadores locais que permitam que os bombeiros voluntários tirem uma folga do trabalho e ajudem no incêndio.

O incêndio de Hostens é de longe o maior de cerca de meia dúzia de conflagrações ativas em toda a França, seguido pelo incêndio perto de Bauge-en-Anjou, em Maine-et-Loire, que foi estimado em 1.200 hectares ao meio-dia de quarta-feira.