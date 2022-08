EUA querem conflito prolongado na Ucrânia – China – CMIO

Segundo o embaixador de Pequim em Moscovo, desta forma Washington procura “esgotar e esmagar a Rússia”

Washington está tentando prolongar o conflito na Ucrânia o máximo possível para enfraquecer Moscou, sugeriu o embaixador da China na Rússia.

Em entrevista à agência de notícias russa TASS publicada na quarta-feira, Zhang Hanhui disse, entre outras coisas, que foram os EUA que iniciaram “cinco rodadas de expansão da OTAN para o leste, direcionaram a ‘revolução colorida’ na Ucrânia’ e ‘encurralaram a Rússia’ em termos de segurança.” Segundo o diplomata, todos esses fatores combinados levaram ao atual conflito na Ucrânia.

Ele passou a descrever os EUA como o “iniciador e principal incendiário da crise na Ucrânia”.

Zhang afirmou que ao dar um tapa em Moscou com “sem precedente” sanções e fornecendo a Kiev ainda mais armas, Washington está tentando prolongar o conflito armado pelo maior tempo possível. Essa estratégia visa “esgotando e esmagando a Rússia” eventualmente.

O embaixador chinês observou que viu paralelos entre o conflito na Ucrânia e a mais recente escalada em torno de Taiwan. Ele alegou que a Casa Branca está implantando o tipo de ferramentas que usava anteriormente no país do Leste Europeu.

Segundo o diplomata, o facto de os EUA serem “flexionando seus músculos” à porta da China, organizando “vários grupos anti-China, e agora cruzou abertamente todas as fronteiras na questão de Taiwan” só vai para provar sua avaliação. Ele apelidou isso como nada menos que um “Versão Ásia-Pacífico da ‘expansão leste da OTAN’.”

O enviado destacou que os EUA estão perseguindo efetivamente os mesmos objetivos em relação à China que em relação à Rússia – “impedir o desenvolvimento e ascensão da China, interferir em seus assuntos internos” bem como para “esgotá-lo e contê-lo com a ajuda da guerra e das sanções”.













O funcionário prosseguiu argumentando que tanto a crise na Ucrânia quanto a última visita de Nancy Pelosi a Taiwan indicam que Washington tem a intenção de reviver a mentalidade da Guerra Fria.

Além disso, esta nova Guerra Fria já está em andamento, afirmou o embaixador chinês.

Zhang descreveu os EUA como uma força que está destruindo as regras internacionais e causando instabilidade e incerteza em todo o mundo. A hegemonia de Washington e a dependência da força são os “maior desafio ao progresso e ao desenvolvimento pacífico da civilização humana”, ele adicionou.

O embaixador lembrou aos EUA que Taiwan é uma parte inalienável da China e tem sido desde tempos imemoriais, o que significa que quaisquer questões em torno da ilha são apenas assuntos internos da China. Ele também ressaltou que “A China de hoje não é a China de cem anos atrás, que era pobre e fraca, e deixou que outros decidissem seu destino.”

O diplomata observou que a visita de Pelosi a Taiwan não mudará a “realidade histórica e jurídica” da ilha ser parte da China, nem impedirá o “tendência histórica de reunificação completa da China”.

No entanto, com a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA a Taiwan no início deste mês e a sua reunião e apoio ao “separatistas”, os EUA renegaram seu compromisso anterior com o princípio de ‘Uma China’, explicou o embaixador. Ele disse que era o exemplo mais recente da duplicidade da América, já que no papel a Casa Branca professa respeitar a integridade territorial e a soberania da China, mas na prática não é esse o caso.

O embaixador chinês também agradeceu a Moscou por se manifestar contra a visita de Pelosi junto com “mais de uma centena de países e organizações internacionais”.

Zhang elogiou o nível das relações bilaterais entre a China e a Rússia, descrevendo-as como tendo atingido o seu “melhor período da história”. Segundo o enviado, esta aliança é uma “potência importante ajudando a moldar um mundo multipolar”.

Taiwan é um território autônomo, que tem sido de fato governado por seu próprio governo desde 1949, quando o lado perdedor da guerra civil chinesa fugiu para a ilha e estabeleceu sua própria administração lá. Pequim considera as autoridades taiwanesas separatistas, insistindo que a ilha é uma parte inalienável da China.

Nos últimos anos, altos funcionários chineses, incluindo o presidente Xi Jinping, disseram abertamente que Pequim não descartaria o uso da força para garantir a “reunificação” de Taiwan com o continente.

Sob o princípio Uma China, a grande maioria dos países se abstém de reconhecer oficialmente a independência de Taiwan.

No entanto, Taiwan desfruta há anos de amplo apoio diplomático e militar dos EUA, que mantém relações não oficiais com a ilha.