EUA ‘preocupados’ com aplicação da lei politizada — CMIO

O secretário de Estado Antony Blinken se opôs à prisão de um político da oposição no Congo

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na quarta-feira que a detenção de um político da oposição pode ser uma “possível retrocesso” ao estabelecer “o ambiente certo” para as eleições na República Democrática do Congo. Blinken reuniu-se com funcionários do governo e ativistas em Kinshasa como parte de sua viagem à África.

“Temos total respeito pelas leis da RDC, mas estamos preocupados com quaisquer medidas tomadas que possam realmente reduzir o espaço político, especialmente quando o país se aproxima das eleições”, disse. Blinken disse, de acordo com a AP.

Ele acrescentou que levantou a questão com o governo congolês quando se encontrou com o primeiro-ministro Jean-Michel Sama Lukonde no início do dia.

A intervenção de Blinken veio após relatos de que Jean-Marc Kabund, o ex-vice-presidente da Assembleia Nacional, foi detido e interrogado na terça-feira. O procurador-geral do Congo está investigando o ex-aliado do presidente Felix Tshisekedi por “fazendo insultos públicos e acusações prejudiciais que ofendiam o presidente”.

Kabund perdeu o cargo e foi expurgado do partido no poder congolês depois de criticar Tshisekedi no início deste ano. Desde então, ele começou seu próprio partido. O Congo está programado para realizar eleições gerais no próximo ano.













Mesmo quando Blinken expressou preocupação com Kabund, o Departamento de Estado anunciou que os EUA enviariam até US$ 23,75 milhões para o Congo. O dinheiro seria gasto para apoiar o sistema eleitoral, “melhorar a educação cívica e eleitoral e ajudar as comunidades marginalizadas a compreender e participar no processo político,” de acordo com Foggy Bottom.

