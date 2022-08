Coreia do Norte declara ‘vitória’ sobre o Covid – CMIO

“A dolorosa guerra de quarentena chegou ao fim e hoje finalmente declaramos vitória” Kim disse, conforme citado pela mídia estatal, acrescentando que o governo imediatamente “reduzir o nível de quarentena do sistema máximo de quarentena de emergência que está em operação desde 12 de maio”.

Embora as autoridades norte-coreanas inicialmente tenham mantido que o país tinha zero casos por algum tempo após o início do surto global, eles acabaram reconhecendo infecções em maio deste ano, com Kim agora admitindo que o país enfrentava uma crise. "grave crise epidêmica". No entanto, o dirigente afirmou que graças ao "força de vontade e esforços desesperados" de cientistas e profissionais de saúde, a pandemia foi "totalmente resolvido" na Coreia do Norte.













Pyongyang registrou apenas 74 mortes durante a crise – o que Kim considerou um “milagre sem precedentes para a comunidade mundial de saúde” – embora seus números oficiais não tenham sido verificados de forma independente. Ainda não está claro quantos norte-coreanos adoeceram do Covid-19, mas o líder disse “centenas de milhares” de novos pacientes foram contabilizados todos os dias no pico de infecções.

A irmã de Kim, Kim Yo-jong, que também é membro de alto escalão do partido governista da Coreia do Norte, também falou sobre o Covid durante uma aparição pública na quinta-feira, ecoando alegações anteriores de que folhetos de propaganda enviados da Coreia do Sul podem ter desempenhado um papel na o surto no Norte. Em comentários que certamente atiçarão especulações, ela também indicou que o líder sofria de “febre alta” em algum momento durante a pandemia, mas não ofereceu detalhes sobre a causa, o momento ou a gravidade de seus sintomas.