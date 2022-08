Maduro diz que Venezuela está pronta para exportar ureia e fertilizantes para o mundo

“Estamos prontos para exportar nessa crise que ocorreu, essa crise global decorrente do conflito armado na Ucrânia. Quem precisa de ureia no mundo, a Venezuela está pronta e está crescendo nossa produção de ureia. Quem precisa de fertilizantes, a Venezuela está pronta para exportar. Colocamos no porto, a Venezuela está pronta para vender nossos fertilizantes”, disse Maduro.