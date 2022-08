Infame suspeito de terrorismo do EI preso – mídia – CMIO

De acordo com o Times, Davis foi preso em “suspeita de angariação de fundos para terrorismo, estar envolvido em um acordo de financiamento terrorista e posse de um artigo para fins terroristas”.

Enquanto as autoridades até agora ofereceram poucos detalhes sobre a identidade do suspeito – com o Home Office apenas confirmando que um cidadão do Reino Unido havia sido deportado da Turquia para enfrentar acusações – o Times, o Guardian e a BBC relataram que Davis é acusado de pertencer a um Célula do IS conhecida como ‘os Beatles’, apelidada pelo claro sotaque britânico de seus membros.













A unidade agora extinta tornou-se famosa por atos extremos de brutalidade contra reféns ocidentais no Iraque e na Síria entre 2014 e 2015, alguns dos quais foram filmados e publicados online para fins de propaganda. Seus outros três supostos membros foram mortos ou capturados, com dois presos e enfrentando acusações nos Estados Unidos, enquanto seu suposto líder, ‘Jihadi John’, foi morto em um ataque de drone americano perto de Raqqa, na Síria, em novembro de 2015.

Davis passou a maior parte de oito anos em uma prisão turca por acusações de terrorismo, acusado de lutar ao lado do EI na Síria, mas insistiu em sua inocência e nega qualquer participação no grupo. Durante seu julgamento na Turquia, ele rejeitou imagens que o mostravam posando com militantes armados, argumentando que eram “fotos idiotas” e entendido como uma piada.

No entanto, a esposa de Davis foi acusada no Reino Unido em 2014 por enviar dinheiro enquanto ele estava no exterior e, na época, os promotores alegaram que ele estava “apoiando a conhecida bandeira negra adotada por grupos terroristas jihadistas extremistas” como IS. Davis também reconheceu que frequentou a mesma mesquita de Londres que ‘Jihadi John’ (nome real Mohammed Emwazi) antes de viajar para a Síria, mas afirma que não se juntou ao sequestro e às execuções quando chegaram ao país devastado pela guerra.

O governo britânico ainda não anunciou formalmente as acusações contra Davis, e sua situação legal pode se complicar devido ao seu tempo de prisão anterior na Turquia. De acordo com a lei do Reino Unido, os indivíduos não podem ser processados ​​pelo mesmo crime várias vezes, mesmo que um processo anterior tenha ocorrido em um país estrangeiro, um princípio conhecido como ‘duplo risco’. Mesmo sem acusações, a polícia ainda pode invocar uma medida de prevenção ao terrorismo que permite certas restrições aos suspeitos e um escrutínio mais minucioso das autoridades.