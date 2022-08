Líder deposto do Sri Lanka solicita permissão de viagem — CMIO

O ex-presidente renunciou e partiu para Cingapura em julho em meio a protestos em massa

O ex-presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, solicitou a entrada na Tailândia, semanas depois de deixar o cargo e fugir às pressas de seu país durante uma acalorada rodada de manifestações antigovernamentais.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Tailândia, Tanee Sangrat, anunciou o pedido em uma série de tweets na quarta-feira, dizendo que as autoridades foram contatadas pelas autoridades atuais no Sri Lanka e perguntaram se Rajapaksa poderia viajar para o país do sudeste asiático.

“O lado tailandês recebeu um pedido do ex-presidente para entrar na Tailândia do atual governo do Sri Lanka. A consideração foi baseada em laços de longa data e cordiais entre os dois países”. Sangrat disse, acrescentando que a estadia de Rajapaksa seria “temporário” e teve o “objetivo de seguir viagem”.

Embora o porta-voz tenha oferecido poucos outros detalhes sobre o acordo proposto, ele observou que qualquer portador de passaporte do Sri Lanka pode entrar na Tailândia sem visto por um período de 90 dias, sugerindo que o ex-presidente não seria exceção. Ele não indicou o destino final de Rajapaksa ou quando pretendia viajar para a Tailândia, mas esclareceu que o ex-líder não está buscando asilo político do governo tailandês.

Rajapaksa acabou em Cingapura em 14 de julho, depois de fugir para as Maldivas em um jato militar no dia anterior. Ele foi inicialmente impedido de deixar o Sri Lanka por funcionários do aeroporto, pois acredita-se que ele estava tentando evitar a detenção quando suas imunidades presidenciais expirassem, mas acabou escapando em meio a um aumento maciço de distúrbios por suposta má gestão por seu governo, entre outras queixas. Autoridades em Cingapura disseram que Rajapaksa está apenas em um “visita privada” e não pediu asilo.

Sob a liderança de Rajapaksa, o Sri Lanka foi levado à falência, deixando de pagar suas dívidas externas em maio e introduzindo o racionamento de combustível em julho. A turbulência econômica provocou uma onda de protestos que chegou ao auge no mês passado, quando uma multidão invadiu a residência presidencial e forçou Rajapaksa a fugir.