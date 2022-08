União Europeia aumentou importações de carvão russo antes do embargo entrar em vigor, diz mídia

De acordo com a análise da base de dados Comtrade da Organização das Nações Unidas (ONU), durante o referido período, as entregas totalizaram 29,4 milhões de toneladas.

Em termos monetários o fornecimento aumentou 3,9 vezes, para US$ 9,3 bilhões (R$ 47,4 bilhões). O preço médio do carvão importado foi cerca de US$ 317 (R$ 1,616) por tonelada, enquanto nos meses entre março e maio de 2021 era de US$ 105 (R$ 535).