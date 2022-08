Os europeus devem estar dispostos a ‘pagar’ para apoiar a Ucrânia – diplomata da UE – CMIO

Armar a Ucrânia e manter a Europa unida tem um custo, que Bruxelas precisa explicar aos cidadãos, disse Josep Borrell

Ajudar a Ucrânia em sua luta contra a Rússia tem um preço, que os cidadãos da UE deveriam estar dispostos a pagar, disse o chefe de política externa do bloco.

Uma vitória russa seria uma derrota para Bruxelas, acredita Josep Borrell.

“Devemos explicar aos nossos cidadãos que esta não é a guerra de outra pessoa”, disse o diplomata em entrevista publicada pelo jornal El Pais na quinta-feira. “O público deve estar disposto a pagar o preço de apoiar a Ucrânia e preservar a unidade da UE.

“Estamos em guerra. Essas coisas não são gratuitas”, acrescentou, reconhecendo que o custo deve ser distribuído “equitativamente.”

Borrell estava se referindo ao aumento da inflação e à potencial escassez de energia enfrentada pelos países europeus depois de decidir punir a Rússia por atacar a Ucrânia, recusando-se a comprar sua energia. Bruxelas quer que os Estados membros reduzam o consumo para estarem mais bem preparados para o pico de demanda neste inverno, mas alguns países resistiram à proposta.

A Espanha, país natal de Borrell, estava entre as vozes dissidentes. A ministra da Energia, Teresa Ribera, disse no mês passado que “impondo sacrifícios injustos” não foi a melhor maneira de lidar com a crise. Ela argumentou que, ao contrário das pessoas em algumas outras nações, “Os espanhóis não viveram além de nossas possibilidades do ponto de vista energético.”













europeus “não pode mostrar falta de solidariedade” com tais disputas, disse Borrell na entrevista. Ele advertiu o Madrid por não apreciar “o que esta guerra representa para os países mais próximos dela”, como a Polônia. A Espanha pode se beneficiar da dissociação da UE da Rússia no longo prazo, tornando-se um importante centro de fornecimento de gás natural liquefeito para a Europa, acrescentou.

Borrell alertou que seu bloco deve estar preparado para que o conflito na Ucrânia continue por muito tempo. Comentando os objetivos da UE no conflito, ele disse que “Se a Rússia vencer esta guerra e ocupar parte do território ucraniano, nós, europeus, teremos perdido e enfrentaremos uma ameaça muito maior.”

O governo ucraniano diz que só falará com a Rússia depois de empurrar seus militares para onde estavam antes de 2014, o que incluiria a captura da Crimeia. Borrell disse que as nações ocidentais têm uma “imperativo moral” para apoiar Kiev. Ele disse que os EUA e a UE têm estado em “cooperação absoluta” sobre o assunto, e sugeriu que este não teria sido o caso se o conflito começasse com Donald Trump no poder em Washington.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.