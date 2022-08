Bloomberg: Putin segue vitorioso nos mercados energéticos enquanto crise atinge Europa

A mídia destaca que, assim que as novas sanções contra o petróleo russo entrarem em vigor em novembro, a crise energética atingirá os europeus e seus governos terão uma escolha difícil pela frente.

Em outubro, os preços da conta da eletricidade no Reino Unido terão um aumento de aproximadamente 75%, enquanto na Alemanha este aumento pode chegar a 100%, já outros países terão que gastar bilhões para controlar os produtores de energia.

De acordo com a mídia, Putin segue ganhando dinheiro como petróleo, com a produção do recurso atingindo quase 10,8 milhões de barris por dia em julho.