Taiwan reage à nova doutrina chinesa — CMIO

Taipei rejeita a proposta de “um país, dois sistemas” de Pequim, dizendo que apenas o povo taiwanês pode decidir seu futuro

Taiwan é contra o “um país, dois sistemas” solução proposta por Pequim, disse uma porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da ilha autônoma, segundo a Reuters.

Falando em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, Joanne Ou disse que o governo chinês estava usando a controversa visita da presidente da Câmara dos EUA, Nancy Pelosi, a Taipei como um “desculpa para criar uma nova normalidade para intimidar o povo de Taiwan.”

Em um Livro Branco publicado na quarta-feira, Pequim se recusou a descartar o uso da força para obter controle sobre Taiwan, mas prometeu buscar a unificação pacífica usando “um país, dois sistemas” como princípio orientador. O conceito, que anteriormente permitia alguma autonomia a Hong Kong e Macau, poderá trazer “um impacto positivo na resolução da questão de Taiwan,” de acordo com o documento.

Comentando o Livro Branco, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que as autoridades da ilha rejeitam a proposta de Pequim, pois apenas o povo de Taiwan pode tomar decisões sobre seu futuro.

“Toda a declaração da China vai absolutamente contra o status quo através do Estreito e sua realidade,” Ou foi citado pelo The Defense Post como tendo dito.

O primeiro Livro Branco de Pequim sobre Taiwan desde 2000 acusa o partido no poder em Taipei de deturpar o princípio de “um país, dois sistemas” e de fazer “todo o possível para atingir o princípio com críticas infundadas.” O artigo elogia o princípio como um “rsucesso retumbante” em Macau e Hong Kong.













A ideia de “um país, dois sistemas” foi formulado no início de 1980 durante as negociações da China com o Reino Unido sobre a questão de Hong Kong. O modelo significava que Hong Kong e Macau mantinham um grande grau de autonomia em assuntos econômicos, jurídicos e governamentais. Ex-colônia portuguesa, Macau foi devolvida à China em 1999, dois anos depois de Hong Kong ter sido devolvida à China pela Grã-Bretanha. Como solução para a disputa de Taiwan, acredita-se que o princípio tenha sido proposto pela primeira vez no início da década de 1980 pelo então líder da China Deng Xiaoping, para permitir que Taiwan mantivesse seu sistema econômico e social em troca de reconhecer que fazia parte da China. Taiwan rejeitou a proposta, no entanto.

O documento prossegue afirmando que as tentativas do “forças externas,” notadamente os Estados Unidos, “para impedir a reunificação completa da China,” vai falhar. Na opinião de Pequim, a administração de Taiwan tem “adotou uma postura separatista e conspirou com forças externas em sucessivas ações provocativas destinadas a dividir o país”.

Ao acusar “agitadores anti-China dentro e fora da região” de causar um período de agitação social prejudicial em 2019, Pequim prometeu explorar uma “dois sistemas” solução, tendo em conta a “interesses e sentimentos” de pessoas na ilha. Após a reunificação, os estados estrangeiros podem continuar a desenvolver relações econômicas e culturais com Taiwan e, com a aprovação de Pequim, ser autorizados a estabelecer consulados ou outras instituições oficiais lá, diz o jornal. Organizações e agências internacionais também podem estabelecer escritórios no território.