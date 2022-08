Pressão para retornar ao acordo nuclear com Irã é 'grande erro' dos EUA, diz Bolton

EUA ameaçam Irã com ‘terríveis consequências’ após descoberta de plano para vingar Soleimani

Nesta quarta-feira (10), o Departamento de Justiça dos EUA acusou um integrante do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) de tentar contratar assassinos para matar John Bolton, que foi conselheiro de Segurança Nacional durante o governo de Donald Trump.

De acordo com o órgão, o membro do IRGC seria Shahram Poursafi, também conhecido como Mehdi Rezayi, residente em Teerã. O IRGC teria oferecido US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) em criptomoedas ao potencial assassino.