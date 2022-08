Mais de 100 municípios franceses ainda sem água potável — CMIO

A Europa está sofrendo uma seca histórica e julho foi um dos mais quentes já registrados, segundo a ONU

Como grande parte da Europa passa por uma seca histórica, mais de 100 municípios franceses ainda não têm acesso à água potável, de acordo com o ministro da Transição Ecológica do país, Christophe Bechu.

“Não há mais nada nos canos”, Bechu foi citado pela EuroNews durante uma visita à cidade de Roumoules no final da semana passada, acrescentando que mais de 100 municípios na França agora só podem contar com suprimentos que estão sendo entregues por caminhões.

A seca foi agravada por uma onda de calor devastadora que fez as temperaturas em algumas partes do país subirem até 40 graus Celsius, causando incêndios florestais, evacuações e mortes relacionadas ao calor.

A primeira-ministra francesa Elisabeth Borne disse que a seca é “o pior já registrado” na história do país e afirma que também teve um grave impacto na economia, pois devastou os agricultores franceses, cujas colheitas murcharam sob o calor.

Alguns agricultores dizem ter visto uma queda na produção, principalmente em produtos como soja, girassol e milho.

Borne criou um “unidade interministerial de crise” para resolver a situação e exortou os franceses a “muito vigilantes sobre o uso de nossos recursos hídricos.” A maioria dos 96 departamentos da França está atualmente em um dos três principais níveis de alerta para a seca, com 66 no nível mais alto de alerta de “crise”, que permite que a água seja usada apenas para coisas como saúde, segurança civil, consumo e saneamento. .













O nível de “crise” significa que é proibido regar jardins, campos de golfe, plantações particulares, encher piscinas, lavar carros ou operar parques aquáticos. A medida também pode se estender à limitação do uso de água para pessoas, gado e para manter espécies aquáticas vivas.

Um relatório da Comissão Europeia publicado no final de julho sugeriu que quase metade da UE estava exposta a níveis de alerta de seca, enquanto 11% do bloco poderia enfrentar o nível mais alto de “alerta”.

A Comissão alertou que as severas secas e ondas de calor podem fazer com que países como França, Romênia, Espanha, Portugal e Itália vejam uma queda nos rendimentos das colheitas. Agricultores italianos já disseram que metade de suas colheitas pode ser devastada pelas altas temperaturas e estimam que os danos que já sofreram podem ultrapassar € 3 bilhões (US$ 3,1 bilhões).