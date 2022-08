Reino Unido se tornando ‘país de mercado emergente’ – Saxo Bank – CMIO

A crise de energia e a inflação em espiral estão esmagando a economia britânica, de acordo com o principal analista do banco

O Reino Unido é “mais e mais parecendo um país de mercado emergente”, O chefe de análise macro do Saxo Bank, Christopher Dembik, disse em uma nota de pesquisa na segunda-feira, informou a CNBC. O analista apontou instabilidade política, interrupções no comércio, crise de energia e inflação disparada como os principais indicadores por trás disso.

“O que o Brexit não fez por si só, o Brexit, juntamente com a Covid e a alta inflação, conseguiram fazer.” escreveu Dembik. “A economia do Reino Unido está esmagada.”

Segundo ele, a única coisa que o impede de ser caracterizado como um país de mercado emergente é uma crise cambial, com a libra esterlina se mantendo firme, apesar de todos os contratempos macroeconômicos.

“Ele caiu apenas 0,70% em relação ao euro e 1,50% em relação ao dólar americano na semana passada”, disse. ele disse. “Nossa aposta: depois de sobreviver à incerteza do Brexit, não vemos o que poderia empurrar a libra esterlina para uma queda livre.”

No entanto, o analista do Saxo também sugeriu que todos os sinais apontam para mais dor à frente para a economia do país. Ele citou os novos registros de carros – que são frequentemente percebidos como um indicador importante da saúde da economia britânica – que supostamente caíram 14% ano a ano no mês passado, para 1,528 milhão, de 1,835 milhão em julho de 2021.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Reino Unido vê novo recorde de retirada de dinheiro impulsionado pela inflação

“Este é o nível mais baixo desde o final da década de 1970”, Denbik observou, acrescentando, “A recessão será longa e profunda. Não haverá uma fuga fácil. Isso é muito preocupante, a nosso ver. O Banco da Inglaterra avalia que a queda durará com o PIB ainda 1,75% abaixo dos níveis de hoje em meados de 2025.”

O Banco da Inglaterra alertou na semana passada que a economia do Reino Unido entrará em sua maior recessão desde a Grande Crise Financeira no final deste ano, com a produção econômica caindo a cada trimestre do quarto trimestre de 2022 até o quarto trimestre de 2023. para levar a inflação de preços ao consumidor para 13,3% em outubro, de 9,4% em junho, projetou o banco.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT