Agência de vigilância dos EUA revela detalhes sombrios da detenção de migrantes – CMIO

Alguns transfronteiriços ilegais foram detidos dez vezes mais do que as regras permitem, disseram inspetores do DHS

O maior centro de detenção da Patrulha de Fronteira dos EUA manteve quase 90% dos transeuntes ilegais por muito mais tempo – alguns até dez vezes mais – do que o permitido pela política atual do governo, disse o Departamento de Segurança Interna em um relatório publicado esta semana.

O Escritório do Inspetor-Geral do DHS (OIG) fez visitas não anunciadas a sete instalações no distrito de El Paso, no Texas, e descobriu que a patrulha de fronteira tratou bem os migrantes, mas os deteve por mais de 72 horas.

Os inspetores do EIG visitaram sete instalações da Patrulha de Fronteira em outubro de 2021 – no início do ano fiscal federal – para verificar a conformidade com o padrão dos protocolos de Transporte, Escolta, Detenção e Busca (TEDS). Estes exigem que os migrantes sejam processados ​​e deportados no prazo de três dias após a captura, “conforme apropriado e operacionalmente viável”.

As inspeções e análises subsequentes “descobriu que a Patrulha da Fronteira manteve 493 migrantes sob custódia por mais tempo do que o especificado nos padrões TEDS, que geralmente limitam a detenção nessas instalações a 72 horas”, disse o relatório do OIG.

“Apesar dos tempos de detenção prolongados, nenhuma das instalações que inspecionamos estava superlotada”, disse. o relatório observou, enquanto a Patrulha da Fronteira “medidas consistentes” fornecer “acesso a cuidados médicos, chuveiros, uma muda de roupa, cobertores e colchonetes, e comida e lanches.”













O relatório se concentrou no CPC de El Paso, uma instalação construída em 2019 em resposta a relatórios de “crianças em jaulas” que criticavam o tratamento da migração ilegal pelo governo Trump. No momento da visita do EIG, havia 569 migrantes detidos na instalação – dos quais 493, ou 87%, estavam lá há mais de 72 horas. Desses, 23 estavam detidos por 30 dias ou mais – dez vezes o limite do TEDS.

Os inspetores também encontraram “implementação inconsistente de padrões relacionados à segregação de jovens de adultos não relacionados ou responsáveis ​​legais e fornecimento de interpretação para indivíduos detidos”.

Uma das razões pelas quais tantas pessoas foram detidas além do limite de três dias foi que o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) não tinha pilotos suficientes, forçando o cancelamento de três voos programados de deportação para o Equador entre 19 e 29 de outubro, observou o EIG . Os migrantes que deveriam ser deportados foram notificados para comparecer perante um tribunal de imigração e liberados nos EUA.

A Alfândega e o Patrulhamento de Fronteiras registou mais de dois milhões de “encontros” na fronteira sul dos EUA entre outubro de 2021 e junho de 2022. Como alguns dos encontros são duplicados – migrantes que foram enviados de volta, mas tentam cruzar novamente – o relatório do OIG lista o número real de indivíduos que cruzaram a fronteira ilegalmente nesse período de tempo como 1.634, incluindo 104 em junho. O número total para o ano fiscal de 2021 foi de 1.659.206.

O número de travessias ilegais na fronteira EUA-México aumentou após a posse de Joe Biden em janeiro de 2020, com o novo presidente prometendo reformar o processo de imigração e asilo para ser mais “humano” e “equitativo”. Na segunda-feira, o governo Biden interrompeu a política de seu antecessor de enviar requerentes de asilo para esperar no México, tornando mais de 5.000 imigrantes elegíveis para cruzar para os EUA e permanecer até que suas reivindicações sejam julgadas – um processo que pode levar vários anos.