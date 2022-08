Europeus devem estar dispostos a 'pagar' para apoiar Ucrânia, diz alto diplomata da UE

A Espanha, por exemplo, país natal do diplomata, estava entre as vozes contrárias à medida de economia do bloco. A ministra da Energia, Teresa Ribera, disse no mês passado que “impor sacrifícios injustos” não era a melhor maneira de lidar com a crise. Ela argumentou que, ao contrário das pessoas em algumas outras nações, “os espanhóis não viveram além de suas possibilidades do ponto de vista energético“.