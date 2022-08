Custos de energia empurrando os europeus para a pobreza alimentar – Bloomberg – CMIO

Contas de serviços públicos mais altas estão forçando os produtores a repassar o aumento dos custos aos consumidores

Produtores de alimentos em toda a Europa estão enfrentando a alta dos preços da energia, com esse aumento rapidamente sentido nos bolsos dos consumidores que enfrentam uma crise de custo de vida, informou a Bloomberg na terça-feira.

De acordo com o relatório, citando uma previsão do Banco da Inglaterra, um terço das famílias do Reino Unido deve gastar mais de 10% de sua renda em energia, e agora os custos crescentes dos mantimentos estão aumentando a pobreza alimentar.

“É o efeito dominó que aconteceu com a gente tendo que ter um grande aumento de energia”, Ryan Peters, diretor administrativo da Brioche Pasquier UK, disse à agência. “Temos que tentar aumentar um pouco nossos preços para os varejistas e, infelizmente, isso continua para os consumidores”. ele disse.

Kona Haque, chefe de pesquisa da trader de commodities ED&F Man, alertou: “Acho que o pior ainda está por vir à medida que os preços da energia aumentam. Este inverno será um divisor de águas e os custos de processamento provavelmente aumentarão.”













O maior produtor de beterraba sacarina da Europa, Suedzucker AG, informou que suas receitas do primeiro trimestre foram atingidas por um “aumento substancial” em matéria-prima, energia e custos de embalagem.

As empresas que transformam soja, colza e sementes de girassol em óleos de cozinha estão diminuindo a produção no Reino Unido e na Europa e transferindo a produção para outras regiões com preços de energia mais baixos.

Enquanto isso, fábricas de alimentos com uso intensivo de energia em todo o continente podem ser forçadas a fechar se a escassez de gás natural provocar o racionamento, alertou a Bloomberg.

“Assim como as pessoas estão lidando com seus orçamentos domésticos, estamos tendo que gerenciar custos de energia e insumos altamente voláteis, garantindo que cada centavo que nossa empresa gasta e recebe à medida que a receita é gerenciada ativamente em tempo real.” O vice-presidente sênior da Tate & Lyle Sugars, Gerald Mason, foi citado pela agência.“Não estamos administrando um cassino. Estamos fazendo comida, o que nos dá uma grande responsabilidade de acertar.”

