Políticos alemães pressionam governo por lançamento do Nord Stream 2, relata jornal

Recentemente, o governo alemão reiterou que não considera a opção de colocar o Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2), um gasoduto de 1.200 quilômetros novo e com tecnologias de última geração, em operação.

Contudo, o jornal destaca que diversos políticos alemães estão elevando as cobranças pelo lançamento do gasoduto russo, já que a Alemanha está cada vez mais pressionada e à beira de uma “severa recessão” e possivelmente de uma crise econômica.

De acordo com previsões, a Alemanha terá de enfrentar um colapso energético no inverno do Hemisfério Norte devido a uma possível interrupção do fornecimento do gás russo.