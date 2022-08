A operação do FBI na residência de Trump mostra de que lado a lei realmente está – CMIO

Esta semana, os americanos foram notificados mais uma vez de que a balança da justiça está fortemente inclinada a favor de metade do país

Uma transformação política está atualmente em andamento nos Estados Unidos, na qual o establishment democrata está à beira de controlar todas as alavancas de poder – da academia, à mídia e às mídias sociais e, mais ameaçadoramente, às agências federais encarregadas de investigar cidadãos americanos e realizando prisões. A situação se deteriorou a ponto de muitos americanos concordarem com o governador da Flórida, Ron DeSantis, que descreveu seu país como um “banana Republic.”

A observação veio na sequência de uma enorme operação do FBI em Mar-a-Lago, a propriedade do ex-presidente Donald Trump na Flórida. Cerca de 100 agentes armados apareceram, apoiados por veículos blindados, e cercaram a propriedade de Trump na Flórida, aparentemente para procurar alguns documentos confidenciais que Trump supostamente não retornou depois de deixar a Casa Branca em 2020.

Desde que Trump chocou o establishment ao se tornar presidente em 2016, as agências federais mostraram lealdade bajuladora aos democratas, principalmente conduzindo batidas e interrogatórios contra membros do círculo íntimo de Trump, como Steve Bannon, Roger Stone, Michael Cohen e Michael Flynn. Principalmente pessoas desprezíveis, sim, mas isso não vem ao caso. Esses tipos de prisões noturnas nunca acontecem com os democratas, e não é porque a esquerda não tem nada além de anjos e santos em suas fileiras.

Quem autorizou a invasão de Trump? Conheça o juiz Bruce E. Reinhart, nomeado por Obama e ex-advogado que trabalhou para o pedófilo de renome mundial Jeffrey Epstein. pic.twitter.com/rfDGEDXHbg — Joe Dan Gorman🇺🇸 #UltraMAGA 1776 (@ThatJoeDanGuy) 9 de agosto de 2022

Considere Hillary Clinton e seus 33.000 e-mails perdidos. Dependendo do conteúdo dos documentos em questão, pode ser uma ofensa comparável – ou pior que – Trump não devolver os papéis depois de deixar a Casa Branca. Clinton usou seu computador doméstico para comunicar e-mails “ultra-secretos” com colegas, uma grave violação de protocolo que acarreta uma sentença de 15 anos de prisão. Tudo o que ela conseguiu foi uma briga de pelica no Congresso, enquanto Trump foi forçado a entreter um pequeno exército de agentes federais em Mar-a-Lago.













E depois há Hunter Biden e seu laptop lúgubre. Se alguma vez houve uma oportunidade perfeita para o FBI brandir armas e brincar de exército, era essa. No entanto, essa história foi suprimida, e o material potencialmente incriminador ficou adormecido na caixa de entrada do FBI por três anos enquanto os republicanos gritavam assassinato sangrento. Como um breve experimento mental, imagine se o laptop em questão pertencesse ao filho de Trump, Donald Junior. Não é difícil supor que a mídia, com talvez a solitária exceção da Fox News, teria entrado em ação, divulgando a história de todos os meios de comunicação. Em seguida, as autoridades teriam entrado em ação com um de seus ataques de helicóptero preto ao amanhecer, seguido por Adam Schiff presidindo mais um julgamento-espetáculo de DC.

Mas como o dono do laptop era filho de um democrata de alto escalão, quando o New York Post divulgou a história, o Vale do Silício imediatamente começou a suprimir a notícia, enquanto o Twitter chegou a suspender a conta do Post por compartilhar seu próprio artigo. . Foram esses mesmos meios de comunicação amigos dos democratas, aliás, que divulgaram alegremente a história de que ‘Trump conspirou com os russos’ para ganhar a Casa Branca, alegações que perseguiram sua presidência por quatro anos tortuosos.

Essa conexão ideológica entre o Partido Democrata e as Grandes Empresas é muitas vezes tida como certa. Cada grande corporação dos EUA promete sua fidelidade ao câncer cultural marxista da cultura do cancelamento, enquanto a mídia se tornou um verdadeiro braço do movimento progressista, atacando os republicanos e sua ideologia conservadora em todas as oportunidades. Os senhores da tecnologia no Vale do Silício, enquanto isso, obliteram regularmente qualquer voz que vá contra a narrativa progressista. Chegamos agora ao estágio em que até as agências federais estão se tornando o esquadrão privado da esquerda política?

A ação de ontem mina a confiança pública em nosso sistema de justiça e o procurador-geral Garland deve prestar contas completas ao povo americano sobre por que essa ação foi tomada e ele deve fazê-lo imediatamente. — Mike Pence (@Mike_Pence) 9 de agosto de 2022

Esta semana, quando a mídia implorou por algumas pepitas de informação sobre o ataque sem precedentes em Mar-a-Lago, o procurador-geral dos EUA Merrick B. Garland – que encontrou “causa provável” com relação às atividades de Trump, mas não de Hunter Biden – disse “Ninguém está acima da lei.”

Se ele fosse um homem mais honesto e sincero, ele teria acrescentado:exceto nós, democratas”.