Estado da UE pode retomar as compras de gás russo — CMIO

A Bulgária interrompeu as importações em abril depois de se recusar a pagar a mercadoria em rublos

O governo búlgaro está considerando manter conversas com a gigante de energia Gazprom sobre a retomada das importações russas de gás natural, disse o ministro da Energia, Rosen Hristov, nesta segunda-feira em entrevista à bTV.

O ministro enfatizou que a Bulgária está explorando todas as opções de fontes alternativas de gás e que garantir esses suprimentos é uma prioridade.

“Mas se não forem suficientes, não me tornarei o ministro que deixará as pessoas congelando no inverno”. Hristov foi citado pelo DNESnews como tendo dito.

Segundo o responsável, a compra de gás natural à empresa russa não significará um desvio de Sofia da posição da UE.

“Não aceitaremos condições diferentes das aceitas pela Alemanha e outros países da UE”, ele disse.

Hristov observou que o governo búlgaro realizou uma análise de risco e, se o país iniciar negociações com a Gazprom, tentará garantir que “os suprimentos são estáveis, com o melhor preço e o mais seguro possível.”

As entregas através de terminais na Turquia e o aumento das importações do Azerbaijão estão entre as opções consideradas pela nação balcânica, acrescentou.

Em abril, a Bulgária rejeitou o método de pagamento rublo por gás introduzido pela Rússia em resposta às sanções ocidentais. Sob o novo regulamento, os compradores de países que impuseram sanções a Moscou são obrigados a pagar pelo gás natural russo em rublos. A recusa de Sofia em aceitar os novos termos levou a Gazprom Export a interromper o fornecimento de combustível ao seu parceiro búlgaro, Bulgargaz.

