Varrida pela inflação ao lado de muitas outras partes da Europa, anos preços dos alimentos. Em comparação com julho do ano passado, os preços dos alimentos estão agora 10,4% mais altos, impactando diretamente o bolso dos consumidores.

“Um aumento histórico na alta de preços de alimentos e bebidas não alcoólicas em julho foi claramente a razão mais importante para o incremento do índice de preços ao consumidor [IPC] em julho. Nunca medimos anteriormente um aumento semelhante de preços de alimentos de um mês para o outro no IPC”, disse o líder da Statistics Norway, Espen Kristiansen, à emissora nacional NRK.

A agência explicou o crescimento recorde citando, incluindo o aumento dos preços de matérias-primas, fertilizantes, transporte, embalagens e energia. Embora o preço do combustível tenha diminuído ligeiramente em julho, os preços ainda estão cerca de 50% mais altos do que há um ano.

Em junho, o Banco Central da Noruega elevou a taxa básica de juros em 0,5% , pela primeira vez em 20 anos. A pergunta que muitos estão fazendo agora é se outro salto na taxa de juros será implementado no início da próxima semana.

“Os números são muito maiores do que o banco central esperava. Isso significa que provavelmente aumentará as taxas de juros em mais 0,5% já na próxima semana”, previu o economista-chefe da Nordea, Kjetil Olsen.

Nos últimos meses, os consumidores ocidentais têm sido atormentados pela inflação, com vários países, dos EUA à Hungria, quebrando seus recordes de décadas. O efeito adverso foi agravado pela guerra de sanções do Ocidente contra a Rússia que, entre outras coisas, resultou em uma situação tensa no mercado de energia e causou um efeito dominó na alta de preços.