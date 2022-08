Planejamento do Reino Unido para o pior cenário de energia – relatórios — CMIO

Espera-se que o clima frio combinado com a escassez de gás force as autoridades do Reino Unido a decretar uma “pior cenário razoável”, prevê quatro dias de apagões durante o próximo inverno, informa a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o planejamento do governo.

As prováveis ​​interrupções podem afetar não apenas a indústria, mas também as residências do país, como resultado de um déficit de capacidade de eletricidade de cerca de um sexto da demanda de pico – mesmo após o acionamento de usinas de carvão de emergência.

Ao mesmo tempo, espera-se que os britânicos vejam as contas médias anuais de energia subirem acima de £ 4.200 (US$ 5.086) em janeiro, a partir da taxa atual de pouco menos de £ 2.000, aumentando a inflação dos preços ao consumidor.

Enquanto isso, o cenário base do governo não inclui apagões. A primeira etapa do plano de emergência do Reino Unido supostamente envolve o operador da rede direcionando os fluxos de gás no sistema, substituindo temporariamente os acordos comerciais, enquanto a segunda etapa inclui a interrupção do fornecimento de usinas a gás, desencadeando cortes de energia planejados para usuários industriais e domésticos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fonte de alimentação do Reino Unido sob ameaça – Guardian

O regulador do setor de energia do Reino Unido, Ofgem, disse que ajustaria seu limite trimestralmente em vez de semestralmente devido à atual volatilidade nos mercados de energia, o que significa que as contas provavelmente aumentarão novamente em janeiro.

A Grã-Bretanha, que supostamente tem enviado quantidades recordes de gás para a Europa continental, tem muito pouca capacidade de armazenamento doméstico. O Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido (BEIS) disse que a Grã-Bretanha não depende das importações de energia russas, pois possui suas próprias reservas de gás do Mar do Norte e “importações constantes de parceiros confiáveis.” Salientou também que o Reino Unido possui a segunda maior infraestrutura portuária de GNL da Europa e “um fornecimento de gás sustentado por contratos legais robustos”.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT