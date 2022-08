Rússia retoma fornecimento de petróleo à UE — CMIO

Transneft diz que fluxos estão reiniciando na quarta-feira depois que a Ucrânia recebeu taxas de trânsito

A operadora russa de oleodutos Transneft disse na quarta-feira que está retomando o bombeamento de petróleo através do ramo sul do oleoduto Druzhba a partir das 16h, horário de Moscou (13h GMT), após uma disputa de pagamento ter sido resolvida.

A Transneft anunciou na segunda-feira que a Ucrânia suspendeu os fluxos de petróleo para partes da Europa central porque as sanções ocidentais impediram Moscou de fazer pagamentos.

Na terça-feira, a maior refinaria de petróleo da Hungria, a MOL, informou que o fornecimento de petróleo russo através do ramo sul do oleoduto havia parado e se ofereceu para pagar o trânsito em nome de Moscou.













A MOL disse na quarta-feira que transferiu a taxa de trânsito para uso da seção ucraniana do oleoduto. De acordo com a RIA Novosti, o pagamento do trânsito foi feito tanto da Hungria quanto da Eslováquia, e Kiev confirmou que recebeu os fundos.

Druzhba, que é uma das maiores redes de oleodutos do mundo, transporta petróleo bruto cerca de 4.000 km da parte oriental da Rússia europeia para refinarias na República Tcheca, Alemanha, Hungria, Polônia e Eslováquia.

A Rússia normalmente fornece cerca de 250.000 barris de petróleo por dia através do trecho sul da rota. A suspensão dos fluxos de gasodutos afetou a Eslováquia, a Hungria e a República Checa.

O ramal norte do oleoduto Druzhba, que atravessa a Bielorrússia até a Polônia e a Alemanha, continua operando normalmente, de acordo com a Transneft.

