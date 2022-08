Irã paga primeiro pedido de importação com criptomoeda – mídia — CMIO

O Irã fez seu primeiro pedido de importação internacional usando US$ 10 milhões em criptomoedas, informou a agência de notícias Tasnim na terça-feira. Ele não especificou qual criptomoeda foi usada na transação.

“Até o final de setembro, o uso de criptomoedas e contratos inteligentes serão amplamente utilizados no comércio exterior com os países-alvo”. O vice-ministro da Indústria, Minas e Comércio do Irã, Alireza Peyman-Pak, disse no Twitter.

A medida poderia permitir que Teerã contornasse as sanções dos EUA que paralisaram a economia. O Irã tem enfrentado décadas de restrições econômicas, incluindo um embargo aos setores de petróleo, bancos e transporte marítimo do país. Em 2019, o governo alterou as leis de ativos digitais para permitir criptomoedas extraídas localmente para pagamentos de importação. O Irã obtém a maior parte de seus produtos estrangeiros da China, Emirados Árabes Unidos, Índia e Turquia, de acordo com a Trading Economics.

