Analista admite interceptação de navios dos EUA pela China no estreito de Taiwan em caso de ameaça

Na segunda-feira (8), um funcionário do Pentágono afirmou que nas próximas semanas as forças dos EUA continuarão realizando passagens pelo estreito de Taiwan, além de conduzir operações de liberdade de navegação em outras partes da região, para mostrar seu apoio aos aliados e parceiros e indicar seu compromisso “para manter o status quo de um Indo-Pacífico livre e aberto”.

De acordo com as últimas imagens de satélite feitas na terça-feira (9), o grupo de ataque do porta-aviões USS Ronald Reagan tem navegado em torno do Pacífico ocidental afastando-se 200 milhas náuticas (370,4 km) para nordeste do estreito de Taiwan.