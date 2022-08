Índia abandona dólar americano no comércio com a Rússia – Reuters – CMIO

Nova Délhi recorre ao yuan chinês e ao dirham dos Emirados para pagar pelo carvão do país atingido por sanções

As importações indianas de carvão russo aumentaram dramaticamente em julho, com o país do sul da Ásia mudando para pagamentos não em dólares para garantir negócios, relata a Reuters. Moscou está tentando evitar transações em dólares em meio às sanções dos EUA, descrevendo a moeda como ‘tóxica’.

Em julho, a Rússia se tornou o terceiro maior fornecedor de carvão da Índia, com as importações subindo mais de um quinto para um recorde de 2,06 milhões de toneladas em comparação com o mês anterior.

Em junho, os compradores indianos pagaram pelo menos 742.000 toneladas de carvão russo usando moedas diferentes do dólar americano, o que equivale a 44% das 1,7 milhão de toneladas de importações russas naquele mês, a agência cita um resumo dos negócios compilados por um trader fonte baseada na Índia usando documentos alfandegários.

Nas últimas semanas, siderúrgicas e fabricantes de cimento indianos compraram carvão russo usando o dirham dos Emirados Árabes Unidos, o dólar de Hong Kong, o yuan chinês e o euro, mostram documentos alfandegários revisados ​​pela agência.

O yuan chinês totalizou 31% dos pagamentos não-dólares do carvão russo no mês passado, enquanto o dólar de Hong Kong representou 28%. O euro representou menos de um quarto e o dirham dos Emirados, cerca de um sexto, segundo dados da fonte comercial.

No mês passado, o Reserve Bank of India aprovou pagamentos de commodities na rúpia indiana, um movimento que Nova Délhi espera impulsionar ainda mais o comércio bilateral com a Rússia.

A parcela de transações sem dólar para o carvão russo aumentará à medida que bancos e outras partes explorarem maneiras de se proteger contra qualquer aperto adicional de sanções, disseram dois traders à Reuters.

