Alemanha avalia possível proibição de vistos da União Europeia para russos

“Portanto, acho difícil imaginar tais reflexões”, disse Scholz sobre uma proibição completa de vistos para cidadãos russos. Ele explicou que a União Europeia (UE) já introduziu extensas sanções contra russos ricos por suas supostas ligações com o governo e afirmou que a Alemanha provavelmente vai continuar a fazê-lo. No entanto, ele afirmou que “não seria justificável” impor penalidades a todos os russos.

Na terça-feira (9), uma autoridade da UE também expressou a relutância do bloco em fechar suas fronteiras para todos os viajantes russos . “Você não quer proibir completamente todos os russos de viajar para a UE. Como vamos nos envolver?”, disse o funcionário, que preferiu não se identificar, ao Financial Times, acrescentando que aqueles que não são a favor da operação militar especial na Ucrânia “precisam poder viajar também”.

No início desta semana, políticos da Estônia e da Finlândia ecoaram a exigência de Zelensky de parar de emitir vistos de turista para todos os russos . “Visitar a Europa é um privilégio, não um direito humano”, argumentou a primeira-ministra estoniana Kaja Kallas, afirmando que é “hora de acabar com o turismo da Rússia agora”.

Moscou chamou a medida proposta de “delirante” e “irracional” e disse que a ideia lembra os sentimentos que foram ouvidos “literalmente 80 anos atrás de certos países no coração da Europa”, como afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

A representante do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, também apontou que uma proibição completa de vistos para viajantes russos iria contra as próprias regras e obrigações da UE, que afirmam que a entrada no bloco não pode ser negada com base na nacionalidade.