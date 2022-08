Ataque de Trump torna os EUA ‘república das bananas’ – governador – CMIO

A administração do presidente dos EUA Joe Biden é “armamentar” agências federais contra seus adversários políticos e transformando o país em um “banana Republic,” O governador Ron DeSantis disse na terça-feira, respondendo à operação do FBI na residência de Donald Trump na Flórida.

Agentes federais entraram em Mar-a-Lago na noite de segunda-feira como parte de uma investigação sobre a falha de Trump em devolver documentos confidenciais depois de deixar o Salão Oval, segundo relatos da mídia.

A invasão noturna foi “mais uma escalada no armamento de agências federais contra os oponentes políticos do Regime”, DeSantis twittou, contrastando o tratamento com o de Hunter Biden, filho do presidente, que está sob investigação por supostos crimes financeiros.

O governador alegou que a contratação planejada de dezenas de milhares de agentes adicionais pelo Internal Revenue Service (IRS) também se encaixa no padrão, criticando os EUA como um “banana Republic.”

O termo geralmente é aplicado a uma nação governada por elites empresariais e políticos corruptos, que roubam a classe trabalhadora de sua riqueza e desrespeitam totalmente as leis do país.













O líder republicano da Câmara, Kevin McCarthy, criticou o procurador-geral dos EUA Merrick Garland no Twitter, acusando seu departamento de alcançar “um estado intolerável de politização armada”. Ele se comprometeu a “não deixe pedra sobre pedra” em investigar a situação, uma vez que o partido tem a maioria na câmara baixa do Congresso dos EUA.

O próprio Trump disse que sua propriedade na Flórida foi “sitiados, invadidos e ocupados” pelo FBI. Ele acusou o governo Biden de usar a aplicação da lei federal para minar suas chances nas eleições presidenciais de 2024.

Ele também sugeriu que o ataque foi semelhante ao grampo secreto da sede do Comitê Nacional Democrata, que acabou levando à renúncia do presidente Richard Nixon em 1974.

Espera-se que Trump concorra a um segundo mandato em 2024 e DeSantis também é amplamente considerado outro dos principais candidatos à indicação republicana. Ele poderia potencialmente concorrer contra Trump nas primárias.