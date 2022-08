Portadores de passaporte russo supostamente não podem entrar no Chateau de Vincennes, que abriga um arquivo militar

O Ministério da Defesa francês proibiu a entrada de cidadãos russos na residência real medieval do Chateau de Vincennes, apurou a Agence France Presse (AFP). O castelo a leste de Paris é a sede do Serviço Histórico da Defesa, o arquivo do ministério francês.

O ministério emitiu uma diretiva interna restringindo o acesso de russos a todas as instalações militares, incluindo o local histórico, depois que a Rússia atacou a Ucrânia, informou a AFP na segunda-feira, citando uma fonte.

A revelação surgiu depois que a agência de notícias acompanhou a história de duas mulheres russas, que foram impedidas de entrar no castelo no final de julho. Um deles disse que os guardas checaram seus passaportes antes de dizer que não podiam entrar devido à sua nacionalidade.

A mulher é jornalista e disse que deixou seu país de origem há cinco meses por causa do conflito com a Ucrânia, segundo o relatório.

A fonte da agência de notícias no Ministério da Defesa disse que os jornalistas que desejam visitar o arquivo ainda podem solicitar uma permissão especial.













O relatório da AFP não especificou se a restrição se aplica a todo o castelo, que é patrimônio e atração turística popular, ou apenas à parte que abriga o arquivo. O site do Serviço Histórico de Defesa diz que os visitantes do museu são obrigados a mostrar um documento de identidade devido à “contexto internacional atual” e “medidas de segurança em vigor” no local.

A Rússia enviou tropas para a Ucrânia em 24 de fevereiro, citando o fracasso de Kiev em implementar os acordos de Minsk, projetados para dar às regiões de Donetsk e Lugansk status especial dentro do estado ucraniano. Os protocolos, intermediados pela Alemanha e pela França, foram assinados pela primeira vez em 2014. O ex-presidente ucraniano Pyotr Poroshenko admitiu que o principal objetivo de Kiev era usar o cessar-fogo para ganhar tempo e “criar forças armadas poderosas”.

Em fevereiro de 2022, o Kremlin reconheceu as repúblicas do Donbass como estados independentes e exigiu que a Ucrânia se declarasse oficialmente um país neutro que nunca se juntaria a nenhum bloco militar ocidental. Kiev insiste que a ofensiva russa foi completamente espontânea.