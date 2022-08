Fabricante de lápis icônico atingido por contra-sanções russas — CMIO

Um dos fabricantes de materiais de escrita e arte mais antigos do mundo diz que precisa aumentar os preços para aliviar os custos das matérias-primas

A proibição da Rússia à exportação de madeira forçou o fabricante de lápis tcheco Koh-I-Noor Hardtmuth a buscar novos fornecedores e aumentar os preços, disse o proprietário da empresa, Vlastislav Brzhiza, ao jornal Seznam Zpravy.

“A madeira que importávamos da Rússia não pode mais ser importada do país. Compramos da China, que compra a matéria-prima da Rússia, e trazemos através do oceano,” Brzhiza disse, acrescentando que a situação forçou a empresa a aumentar os preços de seus principais produtos em 15-20%.

A matéria-prima para a fabricação dos lápis são subprodutos da produção do folheado, que, por sua vez, é feito a partir de tarugos de compensado. A Rússia parou de fornecer tarugos à Europa como parte de contramedidas às sanções relacionadas à Ucrânia que a UE impôs a Moscou em março.

Antes disso, em 2021, as exportações russas de madeira (incluindo subprodutos como toras de bétula, madeira compensada e cavacos de combustível) para países europeus somaram cerca de US$ 504 milhões, de acordo com o Serviço Federal de Alfândega da Rússia. Mais da metade das exportações de madeira e madeira foi para a Finlândia (cerca de US$ 374,5 milhões).













Segundo Brzhiza, a perda de acesso direto às matérias-primas russas não é o único problema que a empresa enfrenta em relação à situação na Ucrânia. A Koh-I-Noor Hardtmuth também foi recentemente forçada a encerrar parte de sua produção de borrachas, já que a maioria dos produtos já havia sido vendida para o mercado russo e, depois que Moscou lançou sua operação militar na Ucrânia, as exportações para a Rússia foram interrompidas.

A Koh-I-Noor Hardtmuth, fundada em 1790, é uma das mais antigas fabricantes de materiais de escrita e arte do mundo. A empresa possui quatro fábricas na República Tcheca e uma na Bulgária, além de uma rede de lojas com o mesmo nome. Seus produtos são exportados para 90 países. A empresa tem um escritório na Rússia, administrado pela subsidiária Koh-I-Noor Hardtmuth Rus. Em 2021, a receita da empresa na Rússia foi de 427,6 milhões de rublos (US$ 7 milhões), com lucro líquido de 58 milhões de rublos (aproximadamente US$ 1 milhão).

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT