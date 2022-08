Fabricante indiana de SUVs vende 100.000 carros em meia hora — CMIO

O primeiro lote de Mahindra Scorpio-Ns esgotou on-line em 55 segundos e causou a falha do site

O SUV Scorpio-N, de um dos maiores fabricantes de veículos da Índia, Mahindra & Mahindra, provou ser um sucesso instantâneo no mercado doméstico, com as primeiras 25.000 unidades vendidas em menos de um minuto após o lançamento das vendas, informou a Carscoops esta semana.

O frenesi fez com que o site da montadora falhasse em 55 segundos e deixou muitos outros compradores em potencial fora do lote inicial. No total, a empresa garantiu mais de 100.000 pedidos nos primeiros 30 minutos após o lançamento. Como cada reserva incluía um depósito obrigatório de 18.000 rúpias (US$ 227), a Mahindra gerou um total de US$ 22,7 milhões em meia hora de vendas.

O SUV Scorpio-N, que a empresa chama de “o paizão dos SUVs”, é a versão mais recente do SUV Scorpio da Mahindra com estilo moderno e tecnologia de ponta.

O modelo foi anunciado em maio passado, com a estreia oficial em junho, mas não foi colocado à venda até a semana passada.

A corrida entre os potenciais compradores pode ser devido ao preço relativamente baixo que a Mahindra colocou no primeiro lote promocional de Scorpio-Ns, variando de US$ 15.178 a US$ 24.673, dependendo do pacote. A empresa disse que os preços dos lotes subsequentes serão mais altos.

Mahindra disse que as entregas dos primeiros Scorpio-Ns estão programadas para começar em 26 de setembro, e a empresa planeja produzir mais 20.000 veículos até dezembro.

