Erdogan e Assad podem manter conversas mediadas por Putin – mídia – CMIO

A conversa por telefone pode ocorrer muito em breve, informa um meio de comunicação estatal

Os líderes da Turquia e da Síria – Recep Tayyip Erdogan e Bashar Assad – poderiam manter conversas telefônicas após uma sugestão do presidente russo, Vladimir Putin, informou a mídia estatal turca na terça-feira citando fontes do governo de Ancara.

A notícia vem após a visita de Erdogan à cidade de Sochi, no sul da Rússia, na semana passada, onde discutiu a questão da Síria com o presidente Putin. O jornal Turkiye informa que, após a reunião, Putin recomendou que Ancara trabalhasse o máximo possível com o governo Assad para combater o terrorismo, pois tal abordagem seria “muito mais preciso”.

O líder russo também teria sugerido a Erdogan que a Turquia e a Síria deveriam realizar uma reunião, mas, conforme relatado por Turkiye, Ancara disse que era “muito cedo” por algo assim. No entanto, foi afirmado que uma conversa telefônica entre Erdogan e Assad provavelmente ocorreria.

Erdogan e Putin reafirmaram seu compromisso com o processo político na Síria e concordaram que era importante manter o “unidade política e integridade territorial” da nação do Oriente Médio, e prometeu agir “juntos em plena coordenação” para combater qualquer organização terrorista.













As relações entre a Turquia e a Síria foram tensas na última década, com Ancara acusando o governo de Assad de não controlar militantes curdos no nordeste do país, na fronteira com a Turquia.

Desde então, a Turquia lançou várias operações militares na Síria para combater o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), apoiado pelos EUA, que Ancara considera uma organização terrorista. Em junho, a Turquia anunciou planos para uma nova ofensiva nas regiões controladas pelos curdos da Síria, dizendo que criaria uma “zona segura” de 30 quilômetros ao longo da fronteira Síria-Turquia.

Damasco condenou esses planos e insistiu que não toleraria “agressão” e qualquer ação militar unilateral em seu solo.

No entanto, a Turquia começou recentemente a tentar chegar ao governo sírio para realizar operações conjuntas contra o PKK. No final do mês passado, o principal diplomata da Turquia, Mevlut Cavusoglu, disse que seu país está preparado para trabalhar ao lado de Damasco contra militantes curdos e estava disposto a dar “todo tipo de apoio político ao trabalho do regime sírio a esse respeito”.