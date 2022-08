Por que o húngaro Viktor Orban é odiado pelos democratas dos EUA, mas amado por Donald Trump e republicanos conservadores — CMIO

Existem poucas figuras políticas internacionais tão divisivas quanto o líder de direita em Budapeste

Após a vitória em 1998 de uma coalizão de partidos liderada pelo Fidesz, Viktor Orban formou um governo de centro-direita na Hungria. No mesmo ano, ele visitou Washington em uma visita de trabalho como primeiro-ministro.

No entanto, a maior centralização do poder na Hungria, o crescente poder do primeiro-ministro no sistema político local e a orientação social da política com um forte viés de direita dissuadiram o governo do presidente Bill Clinton de novos contatos. Os democratas americanos eram muito mais simpáticos às administrações liberais de Péter Mediész e depois de Ferenc Gyurcsány. A ruptura final com os democratas foi a constituição húngara atualizada adotada durante o segundo mandato de Orban em 2011, pois consagrou o papel dominante do cristianismo no estado húngaro e proibiu o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

Mais tarde, as ideias de Orban sobre a construção de um “democracia não liberal” e depois a aquisição de publicações da oposição pelas autoridades de Budapeste (Népszava, Figyelő) colocou o líder húngaro na mira do establishment de esquerda nos EUA.

Apesar das relações tensas na esfera política, os laços econômicos com Washington – tanto sob os democratas como os republicanos – continuaram a se desenvolver rapidamente (desde o início dos anos 2000, os EUA têm sido o segundo maior investidor na economia húngara, atrás da Alemanha, e o volume de negócios do comércio exterior entre Budapeste e Washington só aumentou a cada ano, para mais de US$ 3,5 bilhões anuais). O importante papel da Hungria como membro da OTAN tem sido consistentemente enfatizado em todas as arenas políticas.

No entanto, até 2019, a relação entre Orban e o governo dos EUA era tradicionalmente ridicularizada pela mídia da oposição húngara. Primeiro, por causa da longa ausência de um convite oficial ao primeiro-ministro da Casa Branca (desde 2012, sob a administração de Barack Obama, o primeiro-ministro Orban só havia participado de cúpulas sobre questões da OTAN e armas). E em segundo lugar, por causa da atitude branda dos funcionários dos EUA em relação aos contatos com o governo húngaro. Antes de o presidente Donald Trump chegar ao poder, o lado dos EUA sistematicamente enviou funcionários não superiores ao subsecretário de Estado para reuniões com ministros húngaros.













Em 2019, após uma série de conversas telefônicas com Trump, que ficou claramente impressionado com Orban durante a campanha presidencial dos EUA, o primeiro-ministro húngaro finalmente visitou Washington novamente para uma visita oficial.

Também que, durante a presidência de Trump, a cooperação militar húngaro-americana se intensificou. Na sequência de uma reunião entre o Ministro da Defesa Tibor Benko e o Embaixador dos EUA David Kornstein, foi assinado um acordo de cooperação em defesa, especialmente no que diz respeito à missão militar no Iraque.

Budapeste aumentou os gastos com defesa em mais de 20% em 2020, para 1,21% do PIB, de acordo com fontes abertas. A nova Estratégia de Segurança Nacional da Hungria de 2021 previa atingir a meta obrigatória da OTAN de 2% até 2024. Ao mesmo tempo, o país continuou a modernizar suas forças armadas sob o governo Zrínyi 2026 programa.

Isso não poderia deixar de agradar a Trump, que instou os países europeus a gastar mais em armamentos de seus orçamentos, em vez de às custas dos EUA.

A relação entre Orban e Trump também foi fortalecida pela postura política semelhante dos dois líderes. O programa America First está muito próximo do espírito do primeiro-ministro húngaro, que, em nome dos interesses do seu país, frustrou repetidamente os planos oficiais de Bruxelas.

A dupla tem a mesma atitude negativa em relação à imigração ilegal: após a Primavera Árabe e a crise dos refugiados, uma cerca foi construída na fronteira com a Sérvia sob Orban, um muro na fronteira EUA-México apareceu sob Trump. Orban declarou guerra às ONGs de George Soros, que se opunham ao governo húngaro e apoiavam os fluxos de migrantes. Enquanto isso, Trump lutou contra as notícias falsas.

Essas ações endureceram ainda mais as críticas dos democratas a Orban, transmitidas por estruturas de esquerda financiadas pelo governo dos EUA, como Freedom House e Human Rights Watch, bem como o recém-inaugurado escritório húngaro da agência estatal de propaganda RFE/RL.

Durante a campanha eleitoral de 2020 nos EUA, o presidente Joe Biden acusou o regime húngaro de totalitarismo e chamou Orban de “bandido”.

Em entrevista à Reuters após a eleição presidencial dos Estados Unidos, Orban não perdeu a oportunidade de destacar que estava convencido de que Trump havia vencido e que a nomeação de Biden foi uma completa surpresa para ele. Como resultado, a Hungria foi o único país da UE que não foi convidado para a ‘Cúpula da Democracia’ online organizada por Biden em dezembro de 2021.

Sob a atual Casa Branca, os contatos de alto nível entre a Hungria e os EUA foram praticamente congelados e reduzidos a conversas telefônicas. A única reunião verdadeiramente significativa ocorreu em março de 2021, quando o secretário de Estado Antony Blinken se reuniu com os ministros das Relações Exteriores dos países do Grupo de Visegrad. Na reunião, ele enfatizou o valor da Aliança do Atlântico Norte para a segurança coletiva na Europa e afirmou a importância de os Estados se adaptarem à iniciativa OTAN 2030 para combater novas ameaças e desafios, inclusive da Rússia e da China.













De acordo com a Estratégia de Segurança Nacional da Hungria para 2021, as questões da imigração ilegal, a propagação de vírus, uma situação política e econômica estável na Ucrânia e a proteção da minoria húngara nos estados vizinhos são vitais para o país. O ministro das Relações Exteriores, Peter Szijjarto, em uma de suas declarações mais recentes, declarou que no ano passado a Hungria deteve 135.000 imigrantes ilegais em sua fronteira sul, e este ano já 65.000, pois rejeitou falar de uma diminuição do fluxo migratório. E uma crise alimentar, que pode ser causada pelos acontecimentos na Ucrânia, segundo o ministro, só vai aumentá-la.

Essa retórica, e o fato de Orban se recusar a fornecer armas ao lado ucraniano no conflito com a Rússia e não atacar o presidente Vladimir Putin, reforça a crença do governo Biden de que a Hungria não é um parceiro credível nesta questão e usará ainda mais seu poder de veto poder em qualquer iniciativa da Aliança do Atlântico Norte na Ucrânia, como fez anteriormente em relação à Lei de Língua do Estado do país (que afetou crianças em idade escolar e estudantes húngaros na Transcarpácia).

Como resultado desta medida, a Hungria está, portanto, bastante interessada na “desnazificação” do governo ucraniano.

A antipatia entre os democratas dos EUA e a liderança húngara obrigou este último a apostar nos republicanos nas próximas eleições presidenciais dos EUA em 2024. Orban expressa abertamente total apoio a Donald Trump, se concorrer, e o ex-líder americano endossou o primeiro-ministro húngaro ministro antes das eleições parlamentares do país, no início deste ano. Ele também fez um discurso em vídeo na Conferência de Ação Política Conservadora (CPAC), realizada em Budapeste em 19 de maio de 2022, que foi a primeira vez que ocorreu no exterior.

A conferência foi apoiada pela rede de TV Fox News, e seu apresentador mais proeminente, Tucker Carlson, também fez um discurso de boas-vindas em vídeo. No ano passado ele filmou vários episódios de seu programa em Budapeste, inclusive sobre a ameaça da influência de Soros. Criticou a atual administração presidencial norte-americana e concedeu uma entrevista a Orban, na qual admirava a forma como dirigia o país.

A conferência contou com a presença de figuras proeminentes da direita: Santiago Abascal, líder do partido de extrema direita espanhol Vox; O deputado federal brasileiro Eduardo Bolsonaro (filho do presidente Jair Bolsonaro), Herbert Kickl, líder do Partido da Liberdade de extrema direita da Áustria, o ex-líder do partido do Brexit Nigel Farage, Mark Meadows, chefe de gabinete da Casa Branca sob o presidente Trump e vários americanos membros do Congresso do Partido Republicano.

O próprio Orban abordou o evento, dizendo que 2024 seria o ano em que o consenso político liberal de 1968 lutaria com o novo curso político da década de 1990. O ministro leu uma agenda de 12 pontos, que inclui o combate à imigração ilegal (civilização ocidental, segundo Orban, “comete suicídio com isso.”) Orban convocou os conservadores a lutar contra os liberais progressistas e os patrocinados por Soros “neomarxistas”.













O primeiro-ministro húngaro fez os mesmos pontos durante seu discurso em uma conferência de mesmo nome, na semana passada, no Texas. Orban também falou sobre a premente questão de gênero, declarando, para o aplauso geral dos conservadores, “Nós [Hungary] decidimos que não precisamos de mais gêneros, mas de mais guardas florestais. Menos travestis e mais Chuck Norris.”

É claro que o primeiro-ministro húngaro espera não apenas apoiar os republicanos nas próximas eleições presidenciais dos EUA, mas também ganhar o apoio de políticos de direita antes das eleições para o Parlamento Europeu em 2024. facção, a Hungria tentou sem sucesso criar um novo agrupamento com uma orientação mais de direita.

Nesse sentido, vale a pena prestar mais atenção aos contatos entre autoridades húngaras e a seção conservadora dos políticos americanos. Caso Trump ganhe a eleição presidencial em 2024, isso permitiria um diálogo mais fácil com o novo governo americano.

As autoridades húngaras afirmaram repetidamente que são a favor da melhoria das relações bilaterais entre a Rússia e os EUA. De acordo com Szijjarto, as boas relações Leste-Oeste sempre tiveram um efeito positivo no desenvolvimento dos países da CEE. Em um discurso no Texas, Orban também deixou claro que a paz na Ucrânia só pode prevalecer por meio de negociações diretas entre Moscou e Washington.

Talvez em 2024, Budapeste oficial possa se tornar um mediador de pleno direito para melhorar as relações russo-americanas. Se a operação militar de Moscou na Ucrânia for prolongada, também poderá ser o local para a assinatura de um tratado de paz.