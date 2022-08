Crise na Ucrânia causa estragos no sushi do Japão – mídia – CMIO

O conflito na Ucrânia e as contramedidas da Rússia às sanções ocidentais estão afetando o suprimento do Japão do peixe usado no sushi, informou o Business Insider Japan nesta semana.

Um ingrediente popular no icônico prato nacional – cuja base é um pedaço de peixe cru e arroz com vinagre – é o salmão, que o Japão obtém da Noruega, Rússia e Chile. Segundo o relatório, citando dados sobre importações, em maio passado cerca de 80% do salmão importado para o Japão veio do Chile, 10% da Noruega e os 10% restantes da Rússia. Antes do conflito na Ucrânia, os embarques da Noruega eram entregues por voos diretos que passavam pela Rússia. No entanto, isso não é mais possível depois que Moscou fechou seu espaço aéreo para vários países, incluindo a Noruega, em um movimento de retaliação.

Citando representantes da indústria, o relatório afirma que o salmão enviado da Noruega para o Japão agora é transportado pelos Emirados Árabes Unidos. Com o aumento dos custos de combustível, esses embarques aumentaram de preço. O maior tempo de transporte também afeta o frescor dos produtos, enquanto os volumes embarcados caíram devido à redução do número de voos.













As importações de salmão do Japão de janeiro a maio de 2022 caíram cerca de 10% em comparação com o ano anterior, afirma a agência de notícias, enquanto a demanda aumentou cerca de 15%. Como resultado, os preços aumentaram quase 30%, com o preço médio por quilo de salmão importado em junho de 2022 atingindo 2.040 ienes (US$ 15,10), acima dos cerca de 1.595 ienes (US$ 11,80) em 2021, de acordo com estatísticas do Mercado Atacadista Central de Tóquio. .

Relatórios anteriores indicaram que outros produtos de frutos do mar também estão subindo de preço em todo o Japão, com o caranguejo se tornando 20% mais caro nas primeiras duas semanas de julho. Especialistas do setor dizem que as próprias sanções anti-Rússia do Japão são as culpadas por essa tendência em particular, já que cerca de 60% do caranguejo importado do Japão vem da Rússia.

