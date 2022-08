Maior crematório da Alemanha apresenta plano para lidar com os altos preços do gás – CMIO

Os preços disparados do gás forçaram o maior crematório da Alemanha a mudar para um horário de trabalho 24 horas por dia, 7 dias por semana, disse sua administração.

O chefe do Rhein-Taunus-Krematorium em Dachsenhausen, Karl-Heinz Konsgen, disse ao Bild na segunda-feira que seu estabelecimento criou uma nova maneira de “Lidar sem gás durante as cremações.”

A instalação, localizada no estado ocidental da Renânia-Palatinado, descobriu que aquecer seus oito fornos todos os dias se tornou muito caro devido a um aumento nos preços do gás causado pelas sanções da UE à Rússia e temores de que Moscou possa cortar sua oferta reduzida. completamente.



“Além do aumento de preços de 600%, o anúncio da fase de alerta do plano de emergência do gás pelo ministro da economia do estado está causando incerteza para nós”, disse. explicou Konsgen.













O crematório, que queima os restos mortais de quase 35.000 pessoas por ano, aqueceu seus fornos no início de agosto pelo que parece ter sido a última vez. Desde então, eles foram mantidos a 800 graus Celsius, então o estabelecimento não precisa mais se preocupar com contas de gás.

A mudança tem carne que os funcionários agora também têm que trabalhar à noite e nos finais de semana. Mas, de acordo com Konsgen, isso não foi um problema para eles. “Nossos funcionários entenderam isso e aceitaram o novo horário de trabalho” disse o agente funerário.

O ministro da Economia alemão, Robert Habeck, desencadeou a segunda “nível de alerta” do plano de gás de emergência de gás de três etapas do país no final de junho, devido a temores de que uma escassez significativa de energia possa ocorrer no inverno.

A mudança exige que todos os participantes do mercado usem o gás de forma mais eficiente e procurem fontes alternativas de abastecimento. A interferência estatal e o racionamento de gás só serão acionados se o “fase de emergência” do plano é iniciado.