Japão não vai desistir de projeto de energia russo – ministro – CMIO

O Japão não deixará o projeto de petróleo e gás Sakhalin-1 no Extremo Oriente da Rússia por causa de sua importância para o fornecimento de energia do país, informou o jornal Nikkei na segunda-feira citando o ministro da Economia, Comércio e Indústria, Koichi Hagiuda.

“Para o Japão, que depende do Oriente Médio para cerca de 90% de suas importações de petróleo bruto, [Sakhalin-1] é uma fonte valiosa de compras fora do Oriente Médio,”, disse ele, comentando um decreto que o presidente russo Vladimir Putin assinou no início de agosto sobre acionistas estrangeiros em empresas russas estrategicamente importantes.

De acordo com o documento, as transações com ações dessas empresas para titulares de “estados hostis” (aqueles que colocaram sanções à Rússia em conexão com a Ucrânia, incluindo o Japão) estão proibidos até o final deste ano.

Hagiuda disse que o decreto de Putin significa Tóquio “deve parar de negociar interesses em Sakhalin-1 com terceiros ou países terceiros,” enquanto de outra forma “vamos manter nossa política atual” sobre as participações no projeto.













A empresa japonesa de energia SODECO detém uma participação de 30% na Sakhalin-1, juntamente com a ONGC da Índia (20%) e a Rosneft da Rússia (20%). A norte-americana ExxonMobil, que até recentemente era a operadora do projeto com 30% de participação, anunciou sua intenção de sair no início de março.

A produção offshore de petróleo e gás do projeto caiu significativamente após o anúncio da ExxonMobil e em meio à pressão das sanções. No início de julho, a produção havia caído de 220 mil barris de óleo equivalente por dia para apenas dez mil, segundo o enviado presidencial da Rússia para o Extremo Oriente, Yuri Trutnev.

O Japão apoiou os EUA e a UE na imposição de sanções à Rússia em resposta à sua operação militar na Ucrânia. No entanto, Tóquio está relutante em comprometer seu fornecimento de energia. No mês passado, as autoridades japonesas instaram os conglomerados Mitsubishi e Mitsui a manter suas ações no projeto de gás natural liquefeito Sakhalin-2 da Rússia após sua transferência para um operador russo.

