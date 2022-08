Siemens pode continuar atendendo Nord Stream apesar dos planos de sair da Rússia — CMIO

A gigante industrial alemã Siemens Energy pode continuar a atender o gasoduto Nord Stream 1 da Rússia, apesar dos planos de encerrar as operações no país este ano, disse o CEO da empresa, Christian Bruch, nesta segunda-feira.

“Podemos continuar algumas operações existentes na Rússia, como a manutenção de equipamentos para Nord Stream 1 para garantir o fornecimento estável de gás para a Europa”, ele foi citado como tendo dito pela agência de notícias TASS.

A Siemens é responsável pela manutenção das turbinas da estação de compressão de Portovaya para Nord Stream 1 e está atualmente em processo de devolução de uma das peças para a Rússia após reparos. No entanto, a entrega do equipamento foi adiada por várias semanas devido a sanções. A turbina foi inicialmente retida no Canadá, onde passou por reparos, e depois na Alemanha, onde atualmente está parada em trânsito.

Bruch também alertou na segunda-feira que sua empresa deve sofrer uma perda líquida mais profunda do que o esperado anteriormente devido à sua retirada planejada da Rússia.

De acordo com um comunicado divulgado pela empresa na segunda-feira, a Siemens pretende concluir sua retirada da Rússia neste outono.

“A Siemens Energy começou a reestruturar seus negócios na Rússia no terceiro trimestre de 2022 [April – June 2022]. Espera-se que seja concluído até o final do ano fiscal atual”, dizia o comunicado.

