Sem provas, EUA acusam Rússia de implantar minas terrestres na Ucrânia; embaixador repudia ilações

“As palavras usadas pelo Departamento de Estado na preparação do comunicado são fundamentais. Washington nos responsabiliza injustamente pela disseminação de minas no território da República. Na campanha russofóbica, os americanos se superaram comparando as ações das Forças Armadas russas com as táticas do ISIS na Síria. Fomos acusados, entre outras coisas, de bloquear o acesso a terras agrícolas. Rejeitamos veementemente essas insinuações”, disse o embaixador.