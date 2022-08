Enviado russo resume objetivo dos EUA na Ucrânia — CMIO

Os EUA não estão interessados ​​em restaurar a paz no país, diz o embaixador de Moscou em Washington

O embaixador da Rússia nos EUA, Anatoly Antonov, acusou Washington de “adicionando combustível ao fogo do conflito ucraniano” e alegou que o governo Biden não está interessado em um acordo pacífico.

Na terça-feira, a Embaixada da Rússia em Washington publicou uma transcrição da resposta do Embaixador Antonov a um jornalista. O comentário saiu logo após o anúncio da Casa Branca de um pacote adicional de ajuda militar para Kiev no valor de US$ 1 bilhão.

O diplomata alegou que o “alocação de mais 1 bilhão de dólares” para ajuda militar ao governo ucraniano prova que o “Os Estados Unidos não pretendem ouvir a razão e não vão contribuir para uma solução pacífica da crise.”

O embaixador também criticou como “especialmente cínico” a explicação do governo Biden de que o carregamento adicional de armas fortaleceria a posição da Ucrânia em quaisquer negociações futuras com a Rússia. Segundo Antonov, “não está claro como se pode, em princípio, falar de diálogo em condições em que o único objetivo dos Estados Unidos é prolongar o conflito tanto quanto possível.”













O funcionário também descartou como um “ilusão” a noção de que as forças ucranianas seriam capazes de “escape” Rússia e garantir uma vitória no campo de batalha com a ajuda de armas ocidentais adicionais. O enviado prosseguiu afirmando que ao apostar neste cenário, o governo de Kiev está apenas a aumentar o número de vítimas mortais no conflito, acrescentando que o fornecimento de mais armas a Kiev “só prolongará a agonia do regime ucraniano.”

Ele também alertou que os próprios EUA estão se tornando “cada vez mais arrastado para o conflito, aproximando-se de uma linha perigosa no confronto com a Federação Russa.”

Segundo o embaixador russo, cada vez mais americanos, “especialistas, colunistas das principais publicações e cidadãos comuns” da mesma forma, estão começando a levantar questões sobre o “bombeamento desenfreado da Ucrânia com armas.”

Antonov disse que essa preocupação decorre em grande parte do “evidência de esquemas fraudulentos durante o transporte de produtos de defesa” – uma aparente referência a relatos na mídia americana e ocidental alegando que apenas uma fração da ajuda militar ocidental realmente chega aos usuários pretendidos na linha de frente.

O diplomata passou a acusar “militantes de Zelensky” de usar as armas ocidentais que eles recebem para “realizar ataques mortais em áreas residenciais das cidades de Donbass diariamente.” Antonov alegou que as forças ucranianas estão agora “expondo [the] todo [of] a Europa ao perigo extremo atacando” a Usina Nuclear de Zaporozhye, atualmente sob controle russo. O funcionário russo expressou esperança de que os americanos logo perceberiam “quem exatamente seu país apóia.”

Antonov também argumentou que as nações em desenvolvimento estão olhando com grande surpresa enquanto Washington joga bilhões de dólares “para o vazio” com sua ajuda militar para a Ucrânia. O embaixador sugeriu que esses recursos seriam melhor gastos no “demandas econômicas e sociais da América Latina, África e Ásia,” que foram duramente atingidos pela pandemia de Covid-19.

As declarações de Antonov vieram logo depois que o Pentágono divulgou na segunda-feira seu maior pacote de ajuda militar para Kiev desde que o conflito Rússia-Ucrânia eclodiu no final de fevereiro.